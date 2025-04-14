Обнародованы результаты медосмотра Трампа - что говорят врачи о его состоянии здоровья

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Белый дом обнародовал результаты медицинского осмотра президента США Дональда Трампа. Врач американского лидера заявил, что он «полностью пригоден» к исполнению обязанностей главнокомандующего.

Об этом сообщает АР.

Сейчас 78-летний Трамп весит на 20 фунтов меньше, чем во время осмотра 2020 года, когда он еще был президентом и находился на грани ожирения.

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Врач отметил, что Трамп во время осмотра весил 224 фунта (около 101,6 кг) по сравнению с 244 фунтами (110,6 кг) четыре года назад.

Индекс массы тела (ИМТ) Трампа снизился до 28,0 — теперь он входит в категорию «избыточный вес». В 2020 году его ИМТ составил 30,5, что классифицировалось как ожирение.

В отчете указано, что Трамп ранее делали операцию по удалению катаракты на обоих глазах, но дать не указаны. Это довольно распространенная процедура среди пожилых людей — помутневший хрусталик глаза заменяется искусственным, чтобы улучшить зрение.

В июле 2024 года Трамп, будучи тогда кандидатом в президенты, прошел колоноскопию, обнаружившую доброкачественный полип и дивертикулез — распространенное возрастное заболевание, из-за которого стенки кишечника ослабевают. Оно может повлечь за собой воспаление, хотя большинство людей не имеют симптомов.

Также Трамп снова успешно сдал Монреальский когнитивный тест (MoCA), оценивающий различные функции мозга.

Также был проведен скрининг на депрессию и тревожность — результаты в пределах нормы.

Его уровень холестерина улучшился благодаря приему розувастатина и эзетимиба. В 2018 году общий холестерин составлял 223, в 2019 — 196, в 2020 — 167, сейчас — 140 (норма — меньше 200).

Давление Трампа — 128 на 74. Это считается повышенным, и без мер может перерасти в гипертонию.

Пульс в состоянии покоя — 62 удара в минуту, что соответствует норме. Обычно более низкий пульс свидетельствует о лучшей физической форме сердца.

Также принимает аспирин для снижения риска инфаркта и инсульта.

Обзор обнаружил незначительные повреждения кожи от солнца и несколько доброкачественных новообразований, но ничего опасного. Также подтверждено наличие рубца на правом ухе после ранения при покушении на жизнь на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года.

Обзор включал диагностические и лабораторные анализы, а также консультации со 14 специалистами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США задержали «Мистера Сатану», угрожавшего убийством Трампа и Маску.