Обнаруженные в Польше обломки принадлежат российской ракете Х-55, которая может нести ядерный заряд — Институт ВВС

Крылатая ракета, скорее всего, прилетела из-за восточной границы Польши во время одной из атак по Украине.

Обнаруженные в конце апреля обломки на севере Польши в городе Быдгощ, скорее всего, есть от российской Х-55, которые оккупационные войска запускают по Украине.

Это предварительно установил Технологический институт Военно-воздушных сил, передает RMF FM.

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Отмечается, что специалисты этого Института работают над выводом для польской прокуратуры, которая ведет расследование по падению ракеты. Крылатая ракета, скорее всего, прилетела из-за восточной границы Польши. В экспертизе отмечается, что у польской армии нет таких ракет.

"Если информация о том, что под Быдгощем нашли ракету X-55, подтвердится, это означает, что, скорее всего, это ракета, выпущенная российским военным самолетом во время одной из атак на Украину, которая прилетела в Польшу из-за восточного границы и залетела над нашей страной несколько сот километров", — пишут польские СМИ.

Быдгощ расположен в центральной части Польши

Стоит отметить, что Россия активно запускает по Украине крылатые ракеты Х-55. Есть зафиксированные случаи, когда Х-55 запускается с имитаторами ядерной боевой части.

Напомним, в конце апреля на севере Польши местные обнаружили в лесу обломки неопознанного военного объекта. По их словам, это была ракета класса "воздух-земля". На ее обломках якобы есть надписи на русском языке. По словам польского генпрокурора, Збигнева Зобра, прокуратура в Гданьске начала расследование по найденным в лесу "остаткам военно-воздушного объекта".

Издание RMF FM со ссылкой на собственные источники сообщило, что ракета, обломки которой нашли в лесу на севере Польши, может принадлежать польской армии.

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