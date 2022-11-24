Обнаружили тело мигранта: Беларусь после прошлогодних беспорядков на границе с Польшей снова заявляет об инциденте

В Варшаве говорят, что на границе с РБ регулярные провокации.

Беларусь заявила об обнаружении возле польского пункта пропуска тела иностранца. Польская сторона знает об инциденте и напоминает о регулярных провокациях со стороны РБ. Инцидент расследуется.

Об этом сообщает Wiadomosci.wp.pl.

По данным белорусских пограничников, они обнаружили тело мужчины "африканской внешности" вчера, 23 ноября, на участке возле Беловежи Подлясского воеводства, где в прошлом году мигранты из РБ штурмовали польскую границу.

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В заявлении белорусской стороны утверждается, что тело якобы "было расположено у ворот, предназначенных для миграции животных".

Спикер Погранслужбы Польши Анна Михальская уже прокомментировала это и заявила, что они пытались связаться с белорусской стороной, но их коллеги долго не отвечали на телефонные звонки и долгое время не ехали на место инцидента.

"Мы видели, что в этом районе что-то происходит, что там кто-то лежит. Мы сразу начали контактировать с нашими коллегами с белорусской стороны. Они долго не отвечали на телефонные звонки, когда мы наконец передали информацию, они пообещали вмешаться. Белорусские пограничники вмешались не сразу. Они долго приезжали", — говорит она.

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Михальская напомнила, что на польско-белорусской границе проходят регулярные провокации.

"Белорусские службы постоянно доставляют иностранцев к границе с Польшей. Благодаря знанию местности белорусские военные быстро доставляют иностранцев в места, где они могут попытаться пересечь границу. То, как Польша охраняет границу, постоянно контролируется белорусскими службами", — сообщила польская пограничная служба.

На Подляшье до конца года действует запрет на приближение к польско-белорусской границе на расстояние менее двухсот метров. Пограничная служба подала заявление о продлении запрета.

Мигрантский кризис

Напомним, Польша после штурма границы мигрантов из Беларуси в октябре достроила 187-километровую стену на границе с РБ. Высота построенной стены — 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой

Как известно, осенью 2021 года резко вырос поток мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС через Беларусь.

Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции за жестокое подавление протестов после президентских выборов 2020 года.

Сам Лукашенко обвинил в кризисе с мигрантами Польшу.

Сейчас из Беларуси регулярно звучат новые заявления об Польше. Так, недавно председатель Комитета госбезопасности РБ Иван Тертель утверждал о якобы введении Польшей военных контингентов НАТО на территорию Беларуси. По его словам, 101 воздушно-десантная дивизия США, которая вроде бы "готовится" вторгаться в Беларусь, уже мол прибыла в Польшу.

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