Обнаженная женщина без разрешения устроила провокационную фотосессию в пожарной части

Пожарные говорят, что им неизвестно, как эротическая фотосессия произошла в их части.

В Польше обнаженная женщина без разрешения устроила откровенную фотосессию на станции Добровольческой пожарной жены в городе Барлинек.

Об этом пишет издание inPoland.

"На фотографиях изображена обнаженная женщина, которая демонстрирует свои прелести в провокационных позах на фоне пожарной техники, в частности, огнетушителей, на велосипеде, на фоне лодки и автомобиля, которые используются во время спасательных акций", — говорится в сообщении.

Как стало известно, адрес пожарной части удалось установить по регистрационным номерам техники, изображённой на фото.

Пожарные заявили, что не имеют отношения к фотосессии, у них никто не просил разрешения на аренду помещения. Однако это должен был сделать кто-нибудь, у кого были ключи от помещения пожарной части.

Руководство возмущено случившимся в пожарной части. В своем заявлении руководители добровольцев-спасателей отметили, что "недавний инцидент, связанный с неподобающими фотографиями, сделанными в помещении нашей части, произошел без согласия и ведома членов OSP Барлинек".

Напомним, польская художница и фотограф устроила провокационную фотосессию на старинном еврейском кладбище.

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