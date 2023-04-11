Обнаженная женщина убегала от полиции и приставала к прохожим в весеннем парке (видео)

В Польше на Пасху произошло неожиданное происшествие. В парке Толпы Вроцлава посетители зафиксировали обнаженную бегавшую женщину, громко кричавшую и цепляющуюся к людям, а впоследствии уже бегущую от полиции.

Об этом пишет Inpoland.

"Один из очевидцев зафиксировал, как женщина убегала от полицейского, пытавшегося ее задержать и успокоить. После непродолжительной погони офицерам все же удалось задержать нарушительницу порядка", — говорится в источнике.

Полицейские выяснили, что нарушительнице общественного спокойствия 27 лет. Она гражданка одной из африканских стран. Правоохранители вызвали медиков в помощь женщине. Затем копы помогли медработникам доставить женщину в одну из больниц Вроцлава.

Ранее в Украине, в городе Тернополь, полиция задержала обнаженного мужчину, бегавшего по улицам города. Вероятно, подозреваемый находился под влиянием наркотиков.

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