Обнаженные фото и грубое поведение: власти Бали хотят усилить визовый режим для украинцев и россиян

Губернатор Бали предложил упразднить упрощенную систему издания виз россиянам и украинцам в ответ на сообщения о том, что граждане этих двух стран нелегально работают по туристической визе.

Об этом пишет Jakarta Post.

Как заявил Вейан Костер, он уже направил письмо Министерству иностранных дел и Министерству юстиции и правам человека Индонезии, в котором предложил прекратить действие виз по прибытию для туристов из России и Украины.

Он пояснил, что сделал это предложение после того, как получил уведомления и жалобы о том, что туристы из двух стран "злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу в популярной туристической стране". Кроме того, говорит, что получил сообщение о "плохом поведении" российских и украинских туристов на острове.

"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев. Почему именно эти две страны? Сейчас они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", — сказал он.

Издание Reuters добавляет, власти Бали попросили центральное иммиграционное агентство отменить политику получения виз по прибытии для граждан России и Украины после того, как было обнаружено, что туристы работают нелегально. По данным Reuters, индонезийцы в соцсетях жаловались, в частности, на российскую модель, позировавшую обнаженной у священного для местных жителей деревья, и на россиянина, который, вероятно, сбил пешехода, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

The Jakarta Post пишет, что ранее в соцсетях появились видео, на которых показано, как российские и украинские туристы нарушают правила дорожного движения и затем грубо обращаются с остановившими их полицейскими.

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Также в Сети появились сообщения, что россияне, которые живут на Бали и предоставляют услуги без оформления необходимых документов, начали отслеживать в Instagram. На нарушителей-россиян стали посылать официальные жалобы властям острова.

При нарушении визового режима иностранцам грозит депортация. Так, по данным The Jakarta Post, в марте по меньшей мере четырех россиян депортировали за нарушение визового режима, а иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев от работы по туристическим визам.

Как сообщалось, турист во время посещения Индонезии устроил в ресторане праздничный ужин для друзей по случаю дня рождения. Он заказал бутылку вина, за которую заплатил больше за всю поездку на Бали.

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