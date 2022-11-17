Обнаженные "Путин" и "Лукашенко" помогут собрать деньги на боевой дрон для ВСУ (фото)

Скульптурная композиция под названием "Голые убийцы" продается на Интернет-аукционе, первоначальная стоимость — 10 тысяч евро.

Группа чешских активистов Kaputin выставила на аукцион скульптурную композицию, на которой изображен голый президент России Владимир Путин, сидящий на золотом унитазе и держащий на колене самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Объявление о продаже этого произведения искусства появилось на странице группы Kaputin в Twitter.

Чешские активисты напомнили, что эта работа под названием "Голые Убийцы" была создана художницей Барбарой Зиховой. Ее использовали во время антироссийских протестов в Чехии с 2021 года.

Эта работа, названная #NakedKillers, созданная Barbora Zichová, имеет featured различных в много #Czech protests since 2021.



Now it is for sell. Процессы должны быть использованы для прокладки древесины для # Украины армии. We start at 10.000€.



Who will bid more? pic.twitter.com/Q2JcVxThxl – Kaputin Official (@Kaputin_Off) November 16, 2022

“Теперь она продается. Вырученные средства пойдут на покупку ударного беспилотника украинской армии. Мы начинаем с 10000 евро. Кто предложит больше?” — говорится в объявлении об аукционе.

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Потенциальные покупатели могут предложить лучшую цену до 20 декабря.

Напомним, в апреле 2021 года в Чехии у посольства РФ в Праге была проведена акция протеста против заключения российского оппозиционера Алексея Навального, нарушения прав человека в России и агрессии против Украины. У входа установили золотой унитаз с обнаженным Путиным.

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