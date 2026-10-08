Обнаженный и золотой "Трамп" появился у стен Европарламента — фото статуи

Золотая статуя обнаженного Дональда Трампа у Европарламента / © LADbible

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В Страсбурге возле Европарламента представили гигантскую золотую статую обнаженного президента США Дональда Трампа. Датский скульптор Йенс Галсхейт создал сатирическое творение «Оранжевая чума» как протест против американской политики.

Об этом пишет LadBible.

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Во французском Страсбурге представили золотую скульптуру с изображением обнаженного Трампа, сидящего на плечах другого мужчины. Работа Галсхейта высотой более 2,4 м получила названия «Оранжевая чума» и «Король несправедливости».

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Скульптуру покрыли 23-каратным сусальным золотом и установили в Европейском парламенте.

Изображенный обнаженный Трамп держит в одной руке очень длинную клюшку для гольфа, а в другой — небольшие весы. У его ног лежит мяч, стилизованный под планету Земля. Мужчина, на чьих плечах сидит президент США, изображен истощенным и уставшим, очевидно демонстрируя бремя, которое ему приходится нести.

Золотая статуя обнаженного Дональда Трампа у Европарламента

Рядом со скульптурой размещена карточка с подписью «Король несправедливости». На ней написано: «Я сижу на спине мужчины. Он тонет под моим бременем. Я бы сделал все, чтобы помочь ему. Кроме того, чтобы сойти с его спины».

Золотая статуя обнаженного Дональда Трампа у Европарламента

По словам Галсхейта, на создание сатирической работы его вдохновила известная сказка Ганса Кристиана Андерсена «Новый наряд короля». Скульптор использовал ее в качестве основы для критики климатической политики Трампа.

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«Скульптура является сатирическим протестом против Трампа и атаки США на зеленый переход и основан на правилах мирового строя», — сказал автор работы.

В то же время, художник подчеркнул, что его работа не является непосредственной критикой Европейского парламента.

«Речь идет о попытках больших государств доминировать, контролировать и перестраивать мир в соответствии с собственными интересами. Трамп является крайним и очень броским символом этого развития. Я сделал его обнаженным и укрыл золотом, потому что иногда сатира может сказать то, чего не способен сказать политический язык», — объяснил Галсхейт.

На специальном сайте, посвященном скульптуре, ее замысел описывают так: «Скульптура вдохновлена сказкой Г. К. Андерсена „Новый наряд короля“, в которой тщеславный правитель демонстрирует себя обнаженным, считая, что он одет в лучшую одежду. Иллюзия — которую поддерживают страх и лесть — продолжается до тех пор, пока ребенок не выкрикивает: „На нем же нет одежды!“ — и император не становится объектом насмешки».

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Во время трехдневной выставки посетителям будут также предлагать бесплатные миниатюрные копии скульптуры, которые называют «протестными жетонами». Кроме того, желающие смогут самостоятельно распечатать копию работы на 3D-принтере. Для этого на сайте Галсхейта доступны бесплатные файлы.

Пока неизвестно, знает ли Трамп о появлении «Оранжевой чумы». Президент США не комментировал скульптуру, однако авторы выставки предполагают, что работа вряд ли вызовет у него положительную реакцию.

Датский депутат Европарламента от левых сил Пер Клаузен, пригласивший Галсхейта представить скульптуру, заявил, что не ожидает негативной реакции со стороны американского президента.

«Если кто-то настолько уязвим, что не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европейском парламенте, тогда ему нет места на мировой арене», — сказал Клаузен.

Сам Галсхейт заявил, что он «очень взволнован» и хочет увидеть реакцию «лиц, принимающих решения в Европе», на его работу во время ее экспонирования.

Напомним, в прошлом году возле Капитолия в Вашингтоне неизвестные установили памятник Трампу, который держится за руку с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. На табличке указано, что статуя посвящена «крепким отношениям» между ними. Заметим, что дружба Трампа и Эпштейна продолжалась с 1980-х годов. В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна.

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