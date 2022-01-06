Обновила COVID-рекорд: Франция зафиксировала самый высокий в Европе прирост больных коронавирусом

Среднее недельное количество инфицирований во Франции за последние 10 дней увеличилось вдвое.

Во Франции в четверг, 5 января, зафиксировали 332 252 новых случая заболевания COVID-19, что стало новым рекордом для страны и самым высоким суточным приростом заражений в Европе.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что среднее недельное количество инфицирований среди французов за последние 10 дней увеличилось вдвое. Так, за семь дней более 1,8 тыс. человек из 100 тысяч населения получили положительные результаты тестов на коронавирус.

В больницах в течение двух месяцев наблюдают за увеличением количества пациентов и более 72% коек в отделениях интенсивной терапии сейчас заняты людьми с COVID-19.

"Этот всплеск побудил власти разрешить медработникам, инфицированным коронавирусом, продолжать лечение пациентов, а не самоизолироваться, чтобы снизить нехватку персонала в медучреждениях", — говорится в сообщении.

Между тем во французском парламенте обсуждается законопроект, запрещающий непривитым людям доступ к ресторанам, пригородным поездам и самолетам, а также ко многим другим общественным местам.

Представители органов здравоохранения заявляют, что это необходимо для спасения жизней и защиты больниц.

Напомним, что 77% населения Франции уже получили по меньшей мере две дозы вакцины против коронавируса. Между тем президент страны Эммануэль Макрон пригрозил "доставить хлопот" французам, которые отказываются от прививки против COVID-19.

В Украине вводят бустерную дозу вакцины от коронавируса

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.