Обновление ядерной доктрины РФ: эксперт ответил, как реагировать на страшилки Путина

Единственное, что сейчас может делать Россия – попытаться запугать партнеров Украины своим ядерным оружием. В то же время, изменения ядерной доктрины Российской Федерации "ничего не означают".

Такое мнение высказал военный обозреватель, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Radio NV".

"Под это можно подвести все что угодно. Это попытка напугать наших партнеров ядерным оружием. Россия делает это уже в течение всей войны с 2014 года, а особенно усилили эти страшилки после полномасштабного вторжения. Просто говорить "мы вам покажем" ртом Медведева [заместителя секретаря Совбеза РФ – ред.] – это уже не пугает, а вызывает улыбку у наших партнеров", – отметил Гетьман.

По его словам, ядерные угрозы россиян скорее следует воспринимать как попытку давления Кремля на Украину и Запад. Но нельзя полностью исключать, что Россия может попытаться применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

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"Хотя тогда, как их предупреждали, реакция мира, США, будет. Приезжал Уильям Бернс, руководитель ЦРУ США, в Москву еще несколько лет назад. И там были разговоры о применении ядерного оружия. И было сообщено россиянам, что будет с ними в этом случае. Что будет сразу уничтожен весь Черноморский флот РФ и будут уничтожены войска России на временно оккупированных территориях. Ответных ударов по территориям РФ не будет. Но все, что у них есть на наших территориях — будет уничтожено", – добавил военный обозреватель.

Он отметил, что Запад в такой ситуации не будет использовать собственное ядерное оружие. Скорее всего, для ударов по оккупационным войскам будет применено высокоточное оружие.

В то же время Гетьман добавил, что общественное воображение явно переоценивает опасность ядерного оружия.

"Это не апокалипсис, не конец света. Все эти фильмы, которые мы смотрели, все страшилки – на самом деле все совсем иначе. Опасность от ядерного оружия существенно преувеличена. И это делалось умышленно всем миром, чтобы уменьшить количество стран, обладающих ядерным оружием, чтобы все люди в мире воспринимали возможность ядерной войны как нечто такое, как конец света", – объяснил Гетман.

Напомним, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В частности, ядерный ответ со стороны РФ возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием.

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