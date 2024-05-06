Обновленный дизайн и отказ от популярной модели: каким будет новый iPhone 17

Компания Apple планирует представить этой осенью новое поколение смартфонов. Инсайдеры уже начали делиться информацию об обновленной линейке гаджетов, презентация которых выйдет почти через полгода.

Об этом со ссылкой на аналитика Джеффа Пу пишет издание 9to5mac.

Как отмечается, в следующем поколении смартфонов Apple откажется от модели Plus. Вместо нее выпустит модель под названием iPhone 17 Slim. А сама линейка может выглядеть:

iPhone 17 с 6,1-дюймовым экраном;

iPhone 17 Slim с 6,6-дюймовым экраном;

iPhone 17 Pro с 6,3-дюймовым экраном;

iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном.

В то же время некоторые из моделей получат "прокачанную" алюминиевую конструкцию. Однако в iPhone 17 Pro Max продолжат использование титана, но с уменьшенной областью Dynamic Island над селфи-камерой благодаря новой технологии "металинзы" для датчика приближения.

В свою очередь iPhone 17 Slim будет иметь "тонкий дизайн". Но какая именно будет толщина смартфона, пока неизвестно.

А вот внутренняя часть iPhone 17 получит 8 ГБ ОЗУ и чипы А18 или А19 для стандартных моделей. Pro-версия будет иметь 12 ГБ ОЗУ и чип А19 Pro. А еще все четыре модели iPhone 17 получат улучшенные 24-Мп фронтальные камеры. Фронтальная камера может также получить обновления.

Напомним, что первый складной смартфон iPhone может появиться в 2027 году, а не в 2026-м, как было заявлено ранее.

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