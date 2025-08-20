Обобрала двух "СВОшников" и выходит замуж за третьего: Z-пропагандисты в шоке от "черных вдов"

Новый скандал в армии РФ: Z-пропагандисты разоблачили «черных вдов» / © Reuters

Даже российские Z-пропагандисты в шоке от своих наживающихся на оккупантах соотечественницах, которые выманивают у них выплаты, а затем посылают на три «российские» буквы.

Одной из таких историй о российских «черных вдовах» поделилась пропагандистка Анастасия Кашеварова.

«В день свадьбы призналась, что на 10 лет старше, имеет ребенка. Как оказалось, она уже в момент бракосочетания была беременна от другого и я уже не первый штурмовик, которого она охмурила». История очередной черной вдовы, зарабатывающей на потере конечностей и гибели бойцов», — заинтриговала рассказом пропагандистка.

Она рассказала об одном оккупанте с кличкой «Кабзон» (как символически — носитель этой фамилии уже давно в аду, а «последователь» почему-то еще задерживается.)

Россиянин стремился «продолжить род», потому что оккупанты на фронте долго не живут, тем более российские штурмовики. Поэтому, чтобы не тратить попусту время, захватчик, приехав в отпуск, решил жениться.

Познакомившись с женщиной, он сразу зашел из козырей — подарил новый Iphone и сделал предложение.

В день свадьбы россиянка призналась, что ей 34, а не 24, и она имеет ребенка. Впоследствии она беременеет. Молодая жена устраивает скандалы, что деньги за ранение оккупанта хранятся у его матери.

Однако оккупант решает за заработанные на убийствах украинцев деньги купить квартиру, поэтому не спешит отдать их новой жене. Рождается у пары вскоре ребенок.

«Кабзон» отпрашивается у командира окупантов в отпуск. И хотя российские командиры обычно не отличаются особым разумом, этот командир умел считать лучше своего подчиненного. Он высчитал, что отцом ребенка по срокам отнюдь не может быть его подчиненный.

Дальше все по «русской классике».

«Сын, как оказалось из экспертизы ДНК, не его. Начинаются скандалы, жена с друзьями разносит подъезд в доме, где живет „Кабзон“ и даже пырнули ножом соседа, начинается процесс развода. Жена выносит, пока „Кабзон“ на „СВО“ все имущество из квартиры. Пишет на него кляузы в военную полицию и другие органы», — рассказывает пропагандистка.

Как оказалось, этот оккупант не первый и не последний у предприимчивой россиянки, делающей бизнес на военных РФ. Один захватчик отдал ей все деньги, получиченные за потерянную ногу, и живет в захваченном Мариуполе, а за третьего она сейчас выходит замуж.

Поэтому пропагандистка предлагает проверять, если одна и та же россиянка приходит за выплатами и выходит замуж каждый год за разных оккупантов.

