Оборонная концепция НАТО: Альянс разработал новый секретный план на случай возможной войны с Россией

Противостояние НАТО и России

В НАТО разработали всеобъемлющую оборонную концепцию в рамках подготовки к войне с Россией.

Об этом пишет издание Welt.

Среди военных НАТО все больше растет уверенность в неизбежности войны с Россией. Причем самой большой опасностью российского нападения станет после завершения войны в Украине, считают они.

В Альянсе считают, что Путин уже начал «фазу 0» нападения, регулярно устраивая провокации в Европе для испытания оборонной способности союзников.

Поэтому в НАТО начали работу по осуществлению секретных региональных оборонных планов.

По данным Welt, на прошлой неделе генерал Кристофер Донахью, главнокомандующий сухопутными войсками НАТО, представил Концепцию линии сдерживания на восточном фланге объемом 4400 страниц. С ней были ознакомлены представители всех 32 членов Североатлантического союза.

Важную роль в концепции Донахью играют беспилотники и автономное оружие. Также планы предполагают размещение большего количества тяжелых вооружений на восточной границе НАТО и лучшее объединение вооруженных сил в сеть обмена данными.

Напомним, в начале октября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия, похоже, активизировала информационно-психологическую фазу подготовки, известную как Фаза 0, которая должна создать предпосылки для возможного будущего конфликта с НАТО.