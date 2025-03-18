Оборонные гиганты ЕС стремятся уменьшить зависимость от США: как именно

Airbus, Dassault и десятки других компаний призвали Евросоюз поддержать европейские технологии и снизить зависимость от США.

До 100 европейских промышленных, технологических компаний и лоббистских групп, включая тяжеловесов Airbus и Dassault, призвали Еврокомиссию заставить больше домашних технологий войти в цифровую инфраструктуру блока.

Об этом сообщает Politico.

Как европейские компании предлагают снизить зависимость от США?

Компании обратились с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю по технологическому суверенитету Хэнне Вирккунен. Авторы обращения заявили, что Европе нужно быть "более технологично независимой на всех уровнях своей критической цифровой инфраструктуры".

Подписанты письма призывают правительства ввести требования "Покупай европейское" для увеличения спроса на отечественные технологии. Также предлагается создать "фонд суверенной инфраструктуры", который бы поддерживал инвестиции в более капиталоемкие отрасли, например микросхемы и квантовые технологии.

Также читайте ЕС готовится к масштабному перевооружению со времен холодной войны — Politico

Авторы письма предупредили, что быстрое ухудшение отношений ЕС и США означает, что промышленный базис Европы испытывает возрастающие риски, связанные с американскими технологиями в цепочках поставок. В качестве доказательства подписанты привели выступление вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности. На сегодняшний день Европа находится в конфликте с Вашингтоном относительно тарифов на алюминий и сталь, а в последние месяцы возросла напряженность в регулировании технологий.

Кроме вышеупомянутых компаний, подписантами письма выступили также:

французский государственный инвестиционный банк Bpifrance,

европейские облачные компании, такие как Scaleway, OVHCloud и Nextcloud,

несколько альянсов технологической индустрии, включая France Digital, Европейский альянс цифровых МСП и Connect Europe,

меньшие европейские технологические компании, такие как Proton и Ecosia.

Насколько Европа зависит от технологий США?

Зависимость Европы от американских технологий существенна. Европейские данные в основном хранятся на облачных сервисах США. В то же время американские компании, такие как Amazon, Microsoft и Google, занимают более двух третей европейского рынка.

Европа – это всего 10% мирового рынка микросхем. Недавно американские компании, такие как OpenAI, стали лидерами в применениях искусственного интеллекта, таких как чат-боты.

В письме европейских компании отмечается, что Еврокомиссия должна "мобилизовать промышленность" для "континентальной стратегии", чтобы обеспечить наличие собственных альтернатив в этих секторах.

"Я не думаю, что цель состоит в том, чтобы быть полностью независимыми от США или остального мира... но по крайней мере иметь некоторые активы, чтобы мы могли хотя бы вести переговоры", – заявил подписант письма, генеральный директор немецкого провайдера хранения файлов Nextcloud Франк Карлитшек.

Этот призыв следующий после предидущей инициативы индустрии под названием EuroStack. Она предусматривает идею создания трехуровневой основной технологической инфраструктуры Европы – жесткая инфраструктура, посреднические услуги, такие как облачные сервисы и приложения – и уменьшение многих зависимостей ЕС от крупных американских технологических компаний.

К слову, ранее издание Financial Times в своей статье писало, что ЕС изучает возможность создания новой спутниковой сети для получения разведданных в сфере безопасности. Это происходит после действий президента США Дональда Трампа, заставивших Европу усомниться, будет ли Вашингтон дальше активно участвовать в европейской обороне.