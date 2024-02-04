Оборудование из Тайваня получали военные предприятия РФ: против поставщика введены санкции

Штрафные санкции за нелегальный экспорт в Россию и Белорусь для тайваньских компаний выросли в 15 раз.

Тайвань ввел санкции против российской компании I Machine, импортировавшей высокотехнологичное оборудование для предприятий-производителей оружия в РФ.

Об этом сообщили в министерстве экономики Китайской Республики (Тайвань).

Тайваньским компаниям теперь запрещено поставлять этой компании свои товары.

Кроме того, производители в Тайване должны четко декларировать конечного потребителя, если товары идут через страны, не присоединившиеся к санкциям против РФ, например через Турцию, ОАЭ, Китай и т.д.

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Штрафные санкции за нелегальный экспорт в Россию и Белоруссию для тайваньских компаний выросли в 15 раз и теперь составляют около $32 тысяч.

Эти меры правительство Тайваня ввело, чтобы защитить международную репутацию тайваньских производителей и предотвратить использование своих высокотехнологичных товаров для разработки вооружения в России.

Всего в тайваньском санкционном списке находится 1900 субъектов, так или иначе связанных с Россией.

Ранее в расследовании The Washington Post сообщили, что российская компания I Machine Technology импортировала оборудование из Тайваня на сумму $20 миллионов. Крупнейшим клиентом этой компании в прошлом году был Московский машиностроительный завод "Авангард" – поставщик ракет для систем ПВО С-400.

Напомним, в совместном расследовании The Insider и тайваньского издания The Reporter говорилось, что из Тайваня продолжают поставлять в Россию станки для металлообработки, используемые в военной промышленности.

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