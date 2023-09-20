Обострение конфликта в Карабахе: в ISW ответили, предоставит ли РФ своих военных

Россия "быстро дала сигнал", что не будет вмешиваться в вооруженное противостояние.
Американские аналитики считают, что Россия не будет предоставлять так называемых "миротворцев" для участия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Карабахе.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
"Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные контактируют с официальными лицами Армении и Азербайджана "на самом высоком уровне". Представитель МИД России Мария Захарова выступила с общим заявлением, в котором призвала "все стороны" прекратить кровопролитие, утверждая, что российский миротворческий контингент в Нагорный Карабах продолжает выполнять поставленные задачи, а путем к миру назвал подписанные в 2020 и 2022 годах трехсторонние российско-армяно-азербайджанские соглашения", — говорится в сводке.
Эти заявления российских чиновников свидетельствуют, что Россия "скоро дала сигнал", что не будет вмешиваться в вооруженное противостояние, считают аналитики.
Между тем, связанный с Кремлем "блогер" утверждает, что "российский миротворческий контингент не имеет никаких протоколов по применению силы или правил ведения боевых действий в Карабахе, вместо этого действует на основе мирного соглашения с ноября 2020 года".
"Российские военные вряд ли отдадут приоритет "миротворческим операциям" в Карабахе на фоне войны в Украине", — уверяют в ISW.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Ильхама Алиева немедленно прекратить военные действия в Закавказье.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это уже начало новой войны? Что происходит в Карабахе
Читайте также:
- Обострение в Карабахе: почему воюют Азербайджан и Армения и какова история конфликта
- У Армении нет ресурса для сопротивления: Коваленко ответил на три важных вопроса о событиях в Карабахе
- Войска РФ из Карабаха могут бросить в Украину: эксперт о последствиях обострения в Закавказье