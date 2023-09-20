Обострение конфликта в Карабахе: в ISW ответили, предоставит ли РФ своих военных

Россия "быстро дала сигнал", что не будет вмешиваться в вооруженное противостояние.

Американские аналитики считают, что Россия не будет предоставлять так называемых "миротворцев" для участия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Карабахе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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"Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные контактируют с официальными лицами Армении и Азербайджана "на самом высоком уровне". Представитель МИД России Мария Захарова выступила с общим заявлением, в котором призвала "все стороны" прекратить кровопролитие, утверждая, что российский миротворческий контингент в Нагорный Карабах продолжает выполнять поставленные задачи, а путем к миру назвал подписанные в 2020 и 2022 годах трехсторонние российско-армяно-азербайджанские соглашения", — говорится в сводке.

Эти заявления российских чиновников свидетельствуют, что Россия "скоро дала сигнал", что не будет вмешиваться в вооруженное противостояние, считают аналитики.

Между тем, связанный с Кремлем "блогер" утверждает, что "российский миротворческий контингент не имеет никаких протоколов по применению силы или правил ведения боевых действий в Карабахе, вместо этого действует на основе мирного соглашения с ноября 2020 года".

"Российские военные вряд ли отдадут приоритет "миротворческим операциям" в Карабахе на фоне войны в Украине", — уверяют в ISW.

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Карабахе. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Ильхама Алиева немедленно прекратить военные действия в Закавказье.

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