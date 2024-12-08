Обострение конфликта в Сирии: курдские силы воюют с оппозицией

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы вошли в город Манбидж на севере Сирии.

Курдские силы на северо-востоке Сирии столкнулись с оппозиционными группировками в ходе развернувшихся боевых действий в регионе Эрима.

Как сообщает курдское агентство ANF NEWS, формирование "Сил народной самообороны" противостоят вооруженным отрядам сирийской оппозиции, которые получают поддержку со стороны Турции.

В публикации отмечается, что подробная информация об этих столкновениях пока отсутствует.

Источник в турецких силах безопасности сообщил Reuters, что поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы вошли в город Манбидж на севере Сирии, захватив значительную часть территории, находившейся под контролем поддерживаемых США курдских сил.

Также читайте Асад вместе с семьей прилетел в Москву — что известно

"Борьба с YPG (Отряды народной обороны – ред.) / PKK (Рабочая партия Курдистана – ред.) близка к завершению. Ведутся воздушные и наземные операции, чтобы выбить Манбидж из-под контроля YPG/PKK", — заявил источник, подразумевая курдское ополчение, длительное время удерживавшее город.

По словам источника, силы, поддерживаемые Турцией, сейчас контролируют 80% региона Манбидж, площадь которого составляет несколько сотен квадратных километров, и уже вошли в город.

Напомним, что Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал израильским силам захватить районы Сирии в буферной зоне Голанских высот.