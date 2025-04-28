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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Обострение между Пакистаном и Индией: востоковед назвал еще одну вескую причину

В ситуации с Пакистаном и Индией стороны доходят до определенного уровня эскалации и затем начинают отступать.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Пакистана

Флаг Пакистана / © Associated Press

Внутренняя политическая ситуация в Пакистане стала одним из обстоятельств обострения отношений с Индией.

Такое мнение высказал кандидат исторических наук, научный сотрудник Востоковедческого отделения Фрайбургского университета Михаил Якубович.

Он напомнил, что контролируемая Индией территория Джамму и Кашмир находится в неопределенной ситуации еще с 1940-х годов.

В частности, после деколонизации Великобритании. Тогда была создана граница между вновь Пакистаном и Индией. Многие народности смешанного и конфессионального бекграунда оказались в этом регионе. Происходило это незадолго до вторжения России в Украину. Это были 2019-2022 годы, когда было незначительное обострение ситуации», – рассказал Якубович.

Эксперт отметил, что, несмотря на заявления пакистанских националистов, наличие ядерного оружия не гарантирует стране территориальной целостности.

"В ситуации с Пакистаном и Индией стороны доходят до определенного уровня эскалации и потом начинают отступать. Несмотря на наличие у Пакистана ядерного оружия, это не гарантирует им территориальной целостности в тех пределах, о которых говорят пакистанские националисты. На самом деле в Пакистане сработала внутренняя ситуация в Пакистане, как в Пакистане сработала внутренняя ситуация в Пакистане. определенного политического кризиса. Там есть группировки, которые действуют не только против индусов, но и против пакистанского правительства. конфликта. В частности, внутренние проблемы в самом Пакистане", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Пакистан открыл огонь по индийским постам в нескольких районах вдоль линии контроля во время визита главнокомандующего армией Индии Упендры Двиведи в Сринагар .

Мы ранее информировали, что мир рискует увидеть войну ядерных держав за воду на примере Индии и Пакистана .

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