Обострение на Ближнем Востоке: ЦАХАЛ вошел в буферную зону в Сирии - The Times of Israel

Израильские танки вошли в Сирию, объясняя это необходимостью реагировать на потенциальные угрозы.

После падения режима президента Сирии Башара Асада появились сообщения о том, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот.

Об этом пишет издание Times Of Israel.

Сообщается, что, по неподтвержденной информации, израильские войска вошли в буферную зону в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этого района.

В то же время, в ЦАХАЛ рассказали, какая ситуация на самом деле.

"В соответствии с оценкой ситуации после последних событий в Сирии, включая проникновение вооруженных лиц в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в других местах, необходимых для ее защиты, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля. Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии", — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ заявил, что будет продолжать действовать, пока это будет необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его граждан.

Напомним, сирийские повстанцы вошли в Дамаск, а президент Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. По информации Reuters, офицеры сирийской армии подтвердили, что правление Асада завершилось из-за стремительного наступления повстанцев.

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