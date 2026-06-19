Обострение на Ближнем Востоке: Иран снова перекрыл движение судов через Ормузский пролив

Ормузский пролив снова перекрыт

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В пятницу, 19 июня, на фоне внезапного обострения ситуации в Ормузском проливе появились сообщения о предупредительных выстрелах и полной блокировке морского транзита со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции по радиосвязи приказал всем судам держаться подальше от этой акватории для их безопасности.

Об этих событиях сообщает Bild.

Ультиматум Ирана и путаница с пропуском судов

Иранские военные назвали ключевыми условиями открытия пролива вывода американских войск из региона, снятия морской блокады и полное отступление Израиля из Ливана. Они категорически предупредили, что любой корабль станет законной целью при нарушении запрета на приближение к Ормузскому проливу.

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Как пишет Euronews со ссылкой на сообщение иранского активиста Илии Хашеми в Telegram, предупредительные выстрелы впоследствии прекратились, однако экипажи не получают четких ответов на возможность прохода. Местное Управление Ормузского пролива заявило, что корабли с правильно оформленными за 48 часов заявками могут осуществлять транзит без уплаты пошлины в течение 60 дней.

Обострение между Израилем и Ливаном

Этот кризис разворачивается на фоне масштабных ночных ударов между израильской армией и ливанскими боевиками. Из-за гибели 4 военных на юге страны премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал заставить группировку «Хезболла» заплатить очень высокую цену.

Из-за этой неожиданной эскалации и взаимных обстрелов запланированные в Швейцарии мирные переговоры между США и Ираном были отложены. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир раньше вообще призвал к тому, чтобы весь Ливан пылал в огне после этих нападений.

Угроза срыва мирных договоренностей

Недавно Соединенные Штаты и Иран официально заявили о достижении мирного соглашения, которое планировали подписать 19 июня в Женеве при посредничестве Пакистана. Сразу после этих успешных дипломатических шагов Дональд Трамп анонсировал немедленное снятие американской блокады и открытие транзита по Ормузскому проливу.

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Со своей стороны лидеры стран G7 публично выразили готовность поддержать план Вашингтона по быстрому разминированию и возобновлению безопасного судоходства в этом регионе. Однако европейские союзники подчеркнули необходимость получить надежные долгосрочные гарантии от Тегерана, прежде чем отправлять туда свои военные корабли.

Несмотря на громкие заявления об историческом примирении между США и Ираном, руководство Израиля отказалось подчиняться этим решениям, отметив свой статус независимого государства. Израильские чиновники дали четко понять, что американское соглашение не является для них обязательным и не остановит их военные операции.

Международные эксперты отмечали, что нормализация торгового движения и возврат к довоенным объемам перевозок в любом случае потребует не менее нескольких недель слаженной работы. В то же время это ближневосточное соглашение должно позволить администрации Трампа больше сконцентрироваться на военной помощи и переговорных процессах в отношении Украины.

Напомним, накануне, 18 июня, Соединенные Штаты Америки отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Соответствующее решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа.

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