Ормузский пролив / © Associated Press

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Иран атаковал ракетами нефтяные танкеры «Момбаса» и «Аль-Бахия» в Ормузском проливе: один индийский член экипажа погиб, а восемь, среди которых — двое украинцев, получили ранения.

Об этом сообщает Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно заявлению оборонного ведомства, танкеры были обстреляны в южной полосе пролива. Они находились в территориальных водах Омана.

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Погибший член экипажа находился на борту «Момбасы». Из восьми раненых четверо получили серьезные травмы. Шесть раненых были гражданами Индии и двое — гражданами Украины.

После атаки на судах вспыхнули пожары. Их удалось ликвидировать, но в результате удара оба танкера нанесли материальный ущерб.

В Минобороны ОАЭ осудили атаки на такеры и подчеркнули, что оно сохраняет за собой «полное право реагировать на эту эскалацию».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что танкеры были атакованы, потому что они якобы проигнорировали неоднократные предупреждения, выключили навигационные системы и пытались пройти через залив. Однако в заявлении не названы названия судов и не уточнено, идет ли речь о танкерах «Момбаса» и «Аль-Бахия».

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Обострение на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, США возобновили удары по Ирану. Центральное командование США заявило, что атаки направлены на ослабление военного потенциала Ирана и защиту международного судоходства.

Перед этим президент США Трамп заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана. В то же время он заверил, что Ормузский пролив будет открыт для судов других стран.

Ранее Катар официально призвал всех владельцев судов временно приостановить навигацию и морскую деятельность после удара иранских баллистических ракет.

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