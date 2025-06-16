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Обострение на Ближнем Востоке: одна из стран решила увеличить производство ракет
Эрдоган отмечает дипломатическое разрешение спора вокруг ядерной программы Ирана.
На фоне обострения на Ближнем Востоке Турция увеличит производство ракет. Анкара стремится повысить собственные запасы ракет средней и большой дальности "до уровня сдерживания".
Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Defense Here.
"В ближайшем будущем у нас будет настолько мощный оборонный потенциал, что никто не осмелится бросить нам вызов", - заявил турецкий лидер во время выступления после заседания кабинета министров.
По его словам, турецкое производство оборонной промышленности достигло точки. Теперь, говорит Эрдоган, страна "может производить как качество, так и количество, чтобы усилить сдерживание". Впрочем, конкретных наименований вооружения он не называл.
Кроме того, президент Турции заявил, что споры вокруг ядерной программы Ирана должны разрешаться дипломатическим путем, а не силой. По его словам, Анкара также задействует "челночную дипломатию" для деэскалации напряженности между Израилем и Ираном.
Обострение на Ближнем Востоке
Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что у Иерусалима "не было другого выбора" , кроме как напасть на Иран, ведь Тегеран "драматично" продвигался к созданию ядерной бомбы.
Между тем, американский президент Дональд Трамп сделал заявление об обострении на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон поддерживает Израиль, и сейчас "у него все хорошо". Зато Иран, говорит Трамп, должен "поговорить и поговорить немедленно".
Заметим, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отмечает, что России выгодна война Израиля против Ирана. По его словам, россияне больше всего заинтересованы в том, чтобы нефтяная отрасль Ирана была уничтожена Израилем в войне.
Отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц против посреднической роли президента-диктатора РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном. "Фюрер", прежде всего, должен прекратить войну, которую он начал в Украине, добавил немецкий политик.