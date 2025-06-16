Израиль. / © Associated Press

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На фоне обострения на Ближнем Востоке Турция увеличит производство ракет. Анкара стремится повысить собственные запасы ракет средней и большой дальности "до уровня сдерживания".

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Defense Here.

"В ближайшем будущем у нас будет настолько мощный оборонный потенциал, что никто не осмелится бросить нам вызов", - заявил турецкий лидер во время выступления после заседания кабинета министров.

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По его словам, турецкое производство оборонной промышленности достигло точки. Теперь, говорит Эрдоган, страна "может производить как качество, так и количество, чтобы усилить сдерживание". Впрочем, конкретных наименований вооружения он не называл.

Кроме того, президент Турции заявил, что споры вокруг ядерной программы Ирана должны разрешаться дипломатическим путем, а не силой. По его словам, Анкара также задействует "челночную дипломатию" для деэскалации напряженности между Израилем и Ираном.

Обострение на Ближнем Востоке

Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что у Иерусалима "не было другого выбора" , кроме как напасть на Иран, ведь Тегеран "драматично" продвигался к созданию ядерной бомбы.

Между тем, американский президент Дональд Трамп сделал заявление об обострении на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон поддерживает Израиль, и сейчас "у него все хорошо". Зато Иран, говорит Трамп, должен "поговорить и поговорить немедленно".

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Заметим, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отмечает, что России выгодна война Израиля против Ирана. По его словам, россияне больше всего заинтересованы в том, чтобы нефтяная отрасль Ирана была уничтожена Израилем в войне.

Отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц против посреднической роли президента-диктатора РФ Владимира Путина в войне между Израилем и Ираном. "Фюрер", прежде всего, должен прекратить войну, которую он начал в Украине, добавил немецкий политик.

Дата публикации 13:50, 16.06.25 Количество просмотров 54 Погибли 5 украинцев, никаких переговоров, США передают оружие - Израиль прямо сейчас