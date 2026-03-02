Обострение на Ближнем Востоке: решится ли Саудовская Аравия на ответный удар по Ирану

Саудовская Аравия / © Getty Images

Вероятность прямого военного ответа Объединенных Арабских Эмиратов на агрессию Ирана остается низкой из-за незащищенности критической инфраструктуры, тогда как Саудовская Аравия имеет гораздо более высокий потенциал для вступления в открытое противостояние. Несмотря на значительные инвестиции в оборону, Абу-Даби демонстрирует уязвимость перед массированными атаками, что заставляет страну действовать осторожно, чтобы не спровоцировать разрушение собственного экономического хаба.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт-международник Виталий Кулик, анализируя текущую эскалацию на Ближнем Востоке.

Оказалось, что Эмираты не слишком готовы к подобным террористическим атакам со стороны Ирана, что гражданская структура безопасности в стране не подготовлена к осуществлению массовых ударов. Следовательно, это будет еще работа над ошибками, но в значительной степени вызывает беспокойство, что затягивание военной операции будет сопровождаться усиленными атаками на их инфраструктуру, что страны будут вовлечены в непосредственную военную кампанию», — отмечает эксперт.

По словам Кулика, у Ирана достаточно обширный арсенал и следует ожидать новые волны ударов именно по военной инфраструктуре союзников: британцев, французов и США на этих территориях.

Противостояние в регионе

Отношения между Ираном и арабскими монархиями Персидского залива (прежде Саудовской Аравией и ОАЭ) десятилетиями определяются религиозным и геополитическим соперничеством. Ситуация накалилась после серии атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в 2019 году, в которых Эр-Рияд обвинил Тегеран и его прокси-силы (йеменских хуситов).

Хотя в 2023 году при посредничестве Китая страны объявили о возобновлении дипломатических отношений, доверие остается хрупким. ОАЭ традиционно пытаются балансировать, сохраняя статус глобального торгового центра, в то время как Саудовская Аравия под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана демонстрирует готовность к более жесткой оборонной политике и укреплению союза с Западом для сдерживания иранских амбиций.

Напомним, ранее Саудовская Аравия и ОАЭ отказали США в ударах по Ирану со своей территории. «Страны залива не хотят становиться мишенью в возможном конфликте», — отмечали источники The Wall Street Journal.