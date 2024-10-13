Обострение на Корейском п-ове: КНДР приводит артиллерийские войска в полную боевую готовность

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей

Об этом пишет Korea JoongAng Daily.

Такое предписание якобы получили 8 артиллерийских бригад.

Южнокорейское информационное агентствоYonhap предполагает, что на Корейском полуострове может начаться война из-за роста напряженности.

Что этому предшествовало

В пятницу Пхеньян обвинил Сеул в том, что со стороны Южной Кореи запустили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с пропагандистскими открытками.

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"Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник Южной Кореи, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе", – предупредила Ким Йо Чон, влиятельная сестра диктатора Ким Чен Ина.

Министерство обороны Южной Кореи предупредило, что КНДР "увидит конец своего режима", если нанесет ущерб южнокорейцам.

Дрон над Пхеньяном, якобы выпущен Северной Кореей.

Напомним, в ISW сообщили, что в России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить на войну против Украины.

По мнению аналитика Виталия Портникова, возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине.

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