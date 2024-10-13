Обострение на Корейском п-ове: КНДР приводит артиллерийские войска в полную боевую готовность

Пхеньян и Сеул обменялись гневными предупреждениями.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей
Об этом пишет Korea JoongAng Daily.
Такое предписание якобы получили 8 артиллерийских бригад.
Южнокорейское информационное агентствоYonhap предполагает, что на Корейском полуострове может начаться война из-за роста напряженности.
Что этому предшествовало
В пятницу Пхеньян обвинил Сеул в том, что со стороны Южной Кореи запустили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с пропагандистскими открытками.
"Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник Южной Кореи, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе", – предупредила Ким Йо Чон, влиятельная сестра диктатора Ким Чен Ина.
Министерство обороны Южной Кореи предупредило, что КНДР "увидит конец своего режима", если нанесет ущерб южнокорейцам.
Напомним, в ISW сообщили, что в России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить на войну против Украины.
По мнению аналитика Виталия Портникова, возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине.
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