Обострение на севере Израиля: обстрелы ракетами и вооруженные нападения на пограничные посты

Девять ракет, запущенных с территории Ливана, пересекли территорию Израиля, пять из них были перехвачены.

В воскресенье, 15 октября, с территории Ливана по северным регионам Израиля были нанесены ракетные удары. После этого произошли нападения с использованием стрелкового оружия на израильские военные посты вдоль границы с Ливаном.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщает, что девять ракет пересекли территорию Израиля, пять из них были перехвачены, а четыре упали на открытых территориях. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате нападения нет.

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В ЦАХАЛе заявили об артиллерийском ударе по пусковой площадке на юге Ливана.

Впоследствии палестинская группировка ХАМАС заявила, что ее ливанское отделение выпустило около 20 ракет по Нагарии "в ответ на преступления оккупации против нашего народа в Газе".

Впоследствии произошли обстрелы пограничных постов на границе с Ливаном из стрелкового оружия. Сообщается, что стрельба была слышна на границе с Ливаном, вблизи северного города Кирьят-Шмона.

За это нападение взяла на себя ответственность группировки "Хезболла".

Армия обороны Израиля сообщила, что войска открыли ответный огонь, а боевые вертолеты наносили удары по этому району.

Напомним, ливанское боевое движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, заявляет, что готово присоединиться к ХАМАСу в войне против Израиля.

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