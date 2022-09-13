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Обострение на Закавказье: в Сети показали видео якобы отступления контингента РФ

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Обострение на Закавказье: в Сети показали видео якобы отступления контингента РФ

Фото: Associated Press

Указывается, что контингент РФ отступает перед приходом азербайджанских войск.

В армянских Telegram-каналах распространяется видео, на котором якобы снята российская база, расположенная на армяно-азербайджанской пограничной зоне в Армении.

В подписи к видео говорится, что в первые секунды конфликта между Азербайджаном и Арменией российские миротворцы "спешно покинули закрепленные за ними места базирования". На видео уже видны азербайджанцы и бронемашина российских миротворцев.

Отметим, что ночью Armenian Military Portal жаловался со ссылкой на своих подписчиков, что, несмотря на начало обострения между Арменией и Азербайджаном, на 102-й российской военной базе в Армении "ничего не происходит".

"Даже свет на территории полка не горит", – говорится в сообщении.

Как известно, Армения входит в Организацию договора коллективной безопасности, то есть нападение на эту страну предполагает реакцию других стран ОДКБ – Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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