Обострение с Россией: НАТО проведет ядерные учения

В понедельник, 13 октября, НАТО стартует с ежегодными ядерными учениями Steadfast Noon, призванными проверить боеготовность сил сдерживания на фоне роста напряженности с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

«Это плановые учения, которые мы проводим каждый год. Они помогают гарантировать надежность, безопасность и эффективность нашего ядерного арсенала», — отметил Рютте.

Он уточнил, что эти учения служат «четким сигналом для любого потенциального врага: НАТО готово защищать каждого своего члена от любой угрозы».

Ранее издание Financial Times сообщило, что союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на все более провокационные действия главы Кремля Владимира Путина — среди вариантов, в частности, развертывания вооруженных дронов вдоль границы с Россией и ослабления ограничений для пилотов, что позволит им открывать огонь по самолетах.

Отмечается, что инициаторами переговоров выступили граничащие с Россией страны при поддержке Франции и Великобритании, которые с тех пор расширились до большей группы в Альянсе.