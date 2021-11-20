Обострение ситуации на границе: Алиев и Пашинян согласились на встречу

Обострение ситуации на границе: Алиев и Пашинян согласились на встречу

Встреча запланирована на 15 декабря.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян на фоне обострения конфликта согласились встретиться на саммите Восточного партнерства.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

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"После телефонных переговоров с Алиевым и Пашиняном было принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнерства", — написал дипломат.

Политики договорились встретиться с тем, чтобы обсудить обострение ситуации в регионе Южного Кавказа. Саммит состоится 15 декабря в Брюсселе.

Кроме того, по словам Мишеля, между министрами обороны Азербайджана и Армении установлена прямая линия. Она "будет служить механизмом предотвращения инцидентов".

Как сообщалось, несколько дней назад на армянско-азербайджанской границе произошли бои. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. Это стало первым серьезным обострением с середины лета 2021 года.

На границе Армении и Азербайджана перестали стрелять после разговора российского президента Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном.

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