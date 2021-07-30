Обострение в Афганистане: штаб ООН обстреляли из артиллерии, погиб полицейский

Кроме того, талибы атаковали город Кандагар, в результате чего десятка людей погибли.
В городе Герат, на северо-западе Афганистана, неизвестные обстреляли штаб ООН.
Об этом информирует Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
Вследствие артиллерийского удара погиб афганский полицейский, еще несколько правоохранители были ранены. Жертв среди сотрудников Миссии нет.
Отмечается, что нападение совершили "антиправительственные элементы". Скорее всего речь идет о боевиках "Талибана", которые воюют с правительственными войсками и устанавливают свою власть в стране на фоне вывода американских войск.
Также стало известно, что талибы атаковали город Кандагар, в результате чего были ранены около 230 человек.
"Достоверные сообщения о десятках убитых мирных жителей", — добавили в ООН.
Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.
Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.
- Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.