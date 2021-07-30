Обострение в Афганистане: штаб ООН обстреляли из артиллерии, погиб полицейский

Обострение в Афганистане: штаб ООН обстреляли из артиллерии, погиб полицейский

Кроме того, талибы атаковали город Кандагар, в результате чего десятка людей погибли.

В городе Герат, на северо-западе Афганистана, неизвестные обстреляли штаб ООН.

Об этом информирует Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

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Вследствие артиллерийского удара погиб афганский полицейский, еще несколько правоохранители были ранены. Жертв среди сотрудников Миссии нет.

Отмечается, что нападение совершили "антиправительственные элементы". Скорее всего речь идет о боевиках "Талибана", которые воюют с правительственными войсками и устанавливают свою власть в стране на фоне вывода американских войск.

Также стало известно, что талибы атаковали город Кандагар, в результате чего были ранены около 230 человек.

"Достоверные сообщения о десятках убитых мирных жителей", — добавили в ООН.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

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