Обострение в Израиле: пока люди гибнут, россияне радуются и насмехаются (скриншоты)

В Израиле, где началось обострение с боевиками ХАМАС, погибают люди. Однако россияне и здесь отличились своей жестокостью.

Из Израиля появляется все больше жестоких кадров. Боевики ХАМАС захватили несколько населенных пунктов и убивают всех подряд, а россияне в Сети открыто радуются убийствам.

Журналист Денис Казанский показал скриншоты высказываний российских военкоров и других представителей страны-террористки.

"В российских Z-каналах царит радость и полный восторг. Российские шовинисты счастливы... Классика", — пишет он.

Так называемый "военкор" Дмитрий Стешин пишет, что не испытывает к расстрелянным женщинам и детям никакой капли сострадания и сострадания. Телеведущий Сергей Мардан пишет, что для России в этой резне "есть польза", которой "невозможно не порадоваться".

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Комментарии россиян о событиях в Израиле / Фото: Денис Казанский/Facebook

Напомним, политический эксперт и журналист Виталий Портников объяснил, что нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль может иметь серьезные последствия и с точки зрения международной ситуации. По его словам, одним из главных бенефициаров этой войны может стать российский президент Владимир Путин, правительство которого, как известно, давно поддерживает тесные контакты с ХАМАСом и было фактически первым правительством, готовым к диалогу с руководством этой террористической организации после того, "хамасовцы победили на парламентских выборах в Палестинской автономии.

Обострение в Израиле 7 октября

Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

Впоследствии армия Израиля назвала эти события войной и объявила призыв резервистов. В настоящее время на территории, куда проникли боевики, происходят жестокие убийства.

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