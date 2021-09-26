Обострение в Косово: НАТО и ЕС призвали Белград и Приштину к деэскалации конфликта

Обострение в Косово: НАТО и ЕС призвали Белград и Приштину к деэскалации конфликта

На этот раз конфликт между Косово и Сербией возник из номерных знаков авто.

Евросоюз призвал власти Сербии и Косово вывести специальные подразделения из Северного Косово (населенного преимущественно сербами), снять блокпосты и не допустить дальнейшей эскалации.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

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"Диалог при содействии ЕС продолжает оставаться единственной платформой для решения всех вопросов между сторонами, в частности, касающиеся свободы передвижения и номерных знаков. Сербия и Косово должны без предварительных условий разрядить ситуацию в регионе путем немедленного вывода полицейских спецсил и разбора блокпостов", — сказал Боррель.

В НАТО также призвали Белград и Приштину к диалогу и немедленной деэскалации конфликта.

Напомним, что новый конфликт между Сербией и частично признанным государством Косово, независимость которой Белград не признает и считает своей территорией, разгорелся на прошлой неделе.

Власти Косово решили не пропускать транспорт с сербскими регистрационными знаками. На сербские автомобили должны устанавливать временные косовские номерные знаки — стоимостью пять евро.

Сербы Северного Косово начали взамен блокировать пропускные пункты. Сербия привела войска в приграничных с Косово регионах в боевую готовность. Власти Косово в ответ ввела в регион своих спецназовцев.

Отметим, что в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признает многие страны, в том числе Украины. Этническое большинство Косово — албанцы, составляющие более 90% от всего населения. В то же время на севере Косово в районе Косовской Митровицы большинство населения — сербы.

Ранее сообщалось, что в Черногории произошли столкновения из-за интронизации митрополита Сербской церкви.

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