Обострение в Косово: Сербия направит НАТО запрос с призывом ввести армию и полицейских

Впрочем, он считает, что его запрос о размещении сербских военных и полицейских в Косово отвергнут.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что направит запрос миссии НАТО о размещении своих полицейских и военнослужащих в Косово из-за обострения ситуации.

Об этом информирует место издания Novosti.rs.

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Впрочем, он считает, что его запрос о размещении сербских военных и полицейских на территории Косово отвергнут.

"Резолюция 1244 Совбеза ООН подтвердила, что согласованному количеству сербских военных и полицейских будет позволено вернуться. Пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово — ред.) о возвращении сербского персонала не было", — рассказал сербский президент.

Между тем, как пишет " Балканский обозреватель ", президент Косово Вьоса Османи сообщила о том, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести из-за повышенного уровня опасности.

Что происходит в Косово

Напомним, в Косово прошла эскалация с участием сербов. Известно, что субботу, 10 декабря, после задержания бывшего полицейского Деяна Пантича на КПП "Ярине" на севере Косово, местные сербы в знак протеста начали строить баррикады и заблокировали дороги грузовиками. Там раздаются сирены и не работает интернет и мобильная сеть.

Очередное обострение в Косово началось после того, как спецназовцы Косово вошли в несколько районов на севере территории, населённой этническими сербами.

Следует отметить, что резолюция 1244 в 1999 году после Косовской войны разрешила международное гражданское и военное присутствие в тогдашней Югославии и учредила Миссию временной администрации ООН в Косово (МООНК).

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