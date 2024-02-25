Обострение в Приднестровье: вмешается ли Украина военным путем – Зеленский ответил

По информации президента, пока непризнанное Приднестровье не планирует просить Кремль о так называемом "присоединении" к РФ.

Молдова не обращалась к Украине с просьбой о военной помощи в разрешении конфликта в Приднестровье.

Об этом на пресс-конференции 25 февраля заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас война продолжается – это первое. Мы воюем с РФ – это второе. Молдова к нам с любыми подобными запросами (ред. – о возможной военной помощи) не обращалась – это третье. Четвертое, я не уверен, что приднестровцы на это пойдут (ред. — "присоединение" к РФ). Я не уверен, из имеющейся у меня информации", — сказал Зеленский.

Опасность из Приднестровья: что известно

Ранее сообщалось, что в конце февраля непризнанное Приднестровье может попросить Путина о "присоединении" к составу РФ. 28 февраля в Приднестровье планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней и именно там могут обратиться к российскому диктатору об аннексии региона.

В то же время, по мнению военного эксперта Вадима Денисенко, вероятность внезапного объявления о присоединении Приднестровья к России близка нулю.

В свою очередь заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин называет возможность официального "присоединения" непризнанного Приднестровья к России вполне реальной.

Сегодня, 25 февраля, в ГУР сообщили, что не сепаратисты Приднестровья 28 февраля не планируют обращаться к Владимиру Путину с просьбой о "включении" в состав России.

Между тем в ISW сообщили, что группировка российских войск, которая сейчас сосредоточена в непризнанном Приднестровье, не представляет военной угрозы для Украины.