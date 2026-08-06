Обожгли лицо и ухо: в Варшаве жестоко напали на украинского подростка

Польская скорая / © Associated Press

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В Варшаве трое подростков, по словам матери потерпевшего, напали на 14-летнего украинца и распылили на него жгучее вещество. Парня госпитализировали.

Об инциденте, произошедшем 3 августа около 16:00 возле одного из торговых центров в районе Таргувек, сообщает InPoland . Журналисты пообщались с матерью парня, которого зовут Назар.

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Что рассказала мать пострадавшего

По словам Надежды, в тот день ее сын пошел в магазин. Женщина рассказала, что трое парней стали следовать за ним и выкрикивать оскорбления из-за его национальности. После этого они распылили на подростка вещество, которое повлекло за собой сильное жжение.

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Издание пишет, что вещество вызывало ожоги слизистой. Мать сообщила, что нападавшие были несовершеннолетними и, по ее оценке, выглядели примерно на 16 лет. Она также рассказала об ожогах на лице и в ухе сына. Парень утверждает, что ничего никому не говорил и сидел на скамейке с телефоном.

«Когда парень почувствовал действие вещества, он начал кричать и просить помощи. Прохожие вызвали скорую и позвонили родителям. Назара забрали в больницу. На месте была также полиция», — говорится в сообщении.

После инцидента прохожие вызвали скорую и сообщили родителям. Назар был доставлен в больницу, а мать подала заявление в полицию.

Что известно о реакции полиции

В полиции подтвердили инцидент. Публичного заявления правоохранителей с деталями дела нет, поэтому неизвестно, задержали ли нападавших, как квалифицировали происшествие и установили ли мотив нападения.

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По данным, которые Главное управление полиции Польши передало польским медиа, за первые шесть месяцев 2026 года правоохранители получили 180 сообщений о возможных преступлениях на фоне ненависти в отношении граждан Украины . Это более чем на 30% больше, чем за тот же период 2025 года. Для сравнения: за весь 2024 год украинцы подали 267 таких сообщений, а в 2025 году — 275.

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