Обращение Путина к Федеральному собранию: почему он не хочет объявлять мобилизацию

Президент России Владимир Путин ничего не скажет ни о войне, ни о полной мобилизации, потому что боится раздражать общество.

В интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации с мобилизацией в РФ.

"Количество потерь россиян растет, цель операции не достигается, так что сказать "Вставай страна огромная" он (Владимир Путин — ред.) очень боится. Если объявлять войну и всеобщую мобилизацию, то Путину нужно будет раздать оружие обществу, а вооруженный народ никому не нужен. Особенно ему. Он его боится еще больше, чем нас. Поэтому, я думаю, он ничего не скажет", – отметил Жданов.

По его словам, глава Кремля будет повторять, что все идет по плану, "цель сделки вот-вот будет достигнута" и никакой мобилизации не объявит. На самом деле мобилизация в России продолжается.

"Идет полным ходом. Сегодня военкоматы в РФ гребут все, что могут. Они просто не объявили. Указ Путина о мобилизации никто не отменял", – добавил эксперт.

Добавим, что есть версии о новой стратегии по захвату Украины. Накануне президент РФ поставил задачу начальнику Генштаба вооруженных сил, генералу Валерию Герасимову оккупировать Донбасс и выйти на админграницы Донецкой области в феврале-марте.

Тем временем в Украине начали издавать повестки нового образца. К примеру, отныне в них указаны вместо военных комиссариатов – территориальные центры.