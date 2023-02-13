Обращение Путина к годовщине войны: Подоляк объяснил, о чем будет говорить президент РФ

Президент России Владимир Путин в выступлении перед Федеральным собранием, посвященном годовщине агрессии против Украины, будет сетовать, что за год "мало убили украинцев", и заявлять, что на самом деле это РФ отражает вражеское нападение.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Я вам напомню, что именно 22 февраля 2022 года Путин вышел с концепцией, чтобы нам с вами объяснить, почему по мнению этого немного диковатого человека, имеющего зашоренное историческое мышление, Украины не существует. Он нам "объяснил" это, и после этого сказал — я отдал приказ идти вас всех вырезать. Он через год хочет сказать, что он тогда Киев отдал приказ захватить до 15:00 24 февраля. Зайти в 5:00 утра, а к 15:00 уже захватить Киев. Отдал приказ за три дня захватить Центральную Украину, отдал приказ создать Бучанскую резню везде, потому что это концепция, а не какие-то отдельные эксцессы. Это очевидный приказ, концепция войны, которую подписывал Путин. Об этом он говорил как раз 22 февраля", — рассказал советник главы ОПУ.

По мнению Подоляка, Путин хочет "через год отчитаться, что мы мало убили украинцев".

"Он будет акценты делать, что на Россию кто-то напал, мифические "марсиане", и поэтому лично Путин отдал приказ пойти убить. Мы год воюем, потому что мы мало убили украинцев - такова будет его речь на Федеральном собрании", — прогнозирует он.

Как отметил Подоляк, в России "24 февраля хотят не просто какую-нибудь годовщину отпраздновать".

"Эти люди, которые не попадают с нами в понимание, что такое современная цивилизация, проведут "концерт смерти". Они будут праздновать годовщину резни другого народа", — подчеркнул он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля планирует выступить с посланием перед Федеральным собранием РФ.

22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве пройдет митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. По данным западных СМИ, на "праздничный концерт" вербуют массовку, которой предлагают плату на выбор — брендовую одежду, еду или деньги.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин прогнозирует, что во время выступления Путин снова будет угрожать миру и будет говорить о военных "успехах", которых нет.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что накануне годовщины войны Путин может нанести по Украине ракетный удар.

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