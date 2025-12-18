ТСН в социальных сетях

Обращение Трампа к нации и атака дронов в России: главные новости ночи 18 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 декабря 2025 года:

  • Трамп в обращении к нации не упомянул Украину и Венесуэлу Читать далее –>

  • Трамп подверг критике правление Байдена в обращении к нации Читать далее –>

  • Масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ: взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске Читать далее –>

  • Атака БпЛА на порт в РФ: поражен танкер с нефтепродуктами, есть погибшие и ранены Читать дальше –>

  • Удар по танкеру в РФ: предварительно стало известно название судна и детали о погибших Читать далее –>

