Обращение Трампа к нации и атака дронов в России: главные новости ночи 18 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 декабря 2025 года:
Трамп в обращении к нации не упомянул Украину и Венесуэлу Читать далее –>
Трамп подверг критике правление Байдена в обращении к нации Читать далее –>
Масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ: взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске Читать далее –>
Атака БпЛА на порт в РФ: поражен танкер с нефтепродуктами, есть погибшие и ранены Читать дальше –>
Удар по танкеру в РФ: предварительно стало известно название судна и детали о погибших Читать далее –>