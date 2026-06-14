Обратно в прошлое: россиянам раздадут бумажные карты и советуют спрашивать дорогу у прохожих

Жители Петербурга. / © Associated Press

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Власти Санкт-Петербурга рекомендовали жителям города и туристам использовать бумажные карты и туристические путеводители, а не различные мобильные приложения, из-за перебоев с мобильным интернетом и навигационных систем.

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили РосСМИ.

По его словам, альтернативные методы навигации будут доступны в туристических информационных пунктах города. Желающие могут бесплатно получить печатные карты, узнать информацию о маршрутах и работе транспорта.

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Перебои с интернетом

Заметим, что в крупных городах России масштабные отключения и сбои в работе мобильного интернета якобы связаны с мерами безопасности из-за атак беспилотников. К примеру, в Петербурге серьезные проблемы со связью произошли в начале июня, в частности во время проведения экономического форума в городе. Жители города жаловались, что даже вебсайты из белого списка, утвержденного правительством, не работали.

Отметим, что еще в апреле депутат российской Госдумы Ярослав Нилов посоветовали россиянам носить с собой бумажные карты и не рассчитывать на Интернет. Ситуацию он назвал «новой реальностью».

В то же время, его коллега Олег Леонов рекомендовал гражданам во время проблем с доступом в интернет ориентироваться за традиционными уличными указателями, а также обращаться за помощью к прохожим.

Напомним, в этом году власти РФ существенно усилили контроль над интернетом накануне состоявшихся в сентябре выборов в парламент. Такие действия привели к массовым сбоям в работе банков, транспорта и электронной коммерции.

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Российские чиновники заставляют граждан переходить на государственные альтернативы для общения ради так называемого цифрового суверенитета. Впрочем, россияне начали массово скачивать сервисы для обхода блокировок. Только за 1 месяц россияне загрузили 5 самых популярных VPN-приложений более 9 миллионов раз.

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