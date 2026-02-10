Обратно в СССР: как российская экономика "катится" в глубочайший за 20 лет кризис

Экономика России / © ТСН.ua

Реклама

Экономика РФ входит в самую серьезную кризисную фазу за последние 20 лет. Это может вынудить Кремль кардинально пересмотреть экономическую модель, выстроенную с начала 2000-х.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Что известно о состоянии экономики РФ

Итоги 2025 зафиксировали резкое торможение промышленного развития, беспрецедентный бюджетный дефицит и значительные финансовые потери в реальном секторе.

Реклама

Главным индикатором кризиса стало почти полное прекращение промышленного роста. Если в 2023-2024 годах промышленное производство демонстрировало прирост на уровне 4-6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года этот показатель составил всего 0,8%. Особенно показательно резкое ухудшение ситуации в обрабатывающей промышленности. Падение грузоперевозок «ржд» до минимальных значений за 16 лет свидетельствует не только о проблемах с экспортом, но и охлаждении внутреннего спроса.

«Финансовое состояние частных предприятий тоже быстро ухудшается. Отдельным фактором нестабильности явилась и стремительная деградация бюджетной ситуации. Дефицит федерального бюджета России в 2025 году вырос до 5,65 трлн рублей, превысив даже уровень ководного 2020 года», - говорится в тексте.

Несмотря на определенное замедление темпов роста расходов, общий объем государственных расходов остается рекордно высоким. Это поддерживает инфляционное давление и заставляет власти компенсировать дисбалансы путем усиления налоговой нагрузки на экономику.

Аналитики все чаще проводят параллели с отложенным кризисом позднего СССР, когда структурные проблемы долго скрывались за счет наращивания долгов. Хотя нынешняя ситуация пока не достигает масштабов экономической катастрофы 1990-х годов, Россию неизбежно ожидает длительный период экономической турбулентности и стагнации.

Реклама

Ранее говорилось, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали до минимальных показателей последних лет. Причиной стало сочетание низких мировых цен, рост дисконта на нефть Urals и международных санкций, усложняющих экспорт и увеличивающих давление на экономику страны.

В январе бюджет России получил от нефтяно-газовой отрасли лишь 393 млрд рублей (5,1 млрд долларов), что стало резким провалом по сравнению с предыдущими периодами. Для сравнения, еще в декабре поступления достигали 587 млрд рублей (7,6 млрд долларов), в то время как в январе 2025 года этот показатель превышал 1,12 трлн рублей (14,5 млрд долларов). Это минимальный уровень доходов со времен пандемии COVID-19.

Такие потери подрывают ключевой источник финансирования бюджета РФ. Как следствие, это может ограничить ресурсную базу для ведения войны против Украины, хотя на это все еще оказывают большое влияние дальнейшее развитие мировых рынков энергоносителей и санкционная политика Запада.