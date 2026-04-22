Обратный отсчет для Тегерана: Трамп заинтриговал заявлением о переговорах

Мирные переговоры США и Ирана могут возобновиться в течение 72 часов, заявил Трамп.

Дмитрий Гулийчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Следующий раунд мирных переговоров между США и Ираном, возможно, состоится в ближайшие 36–72 часа.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает New York Post.

Источники издания в Исламабаде рассказали о положительных посреднических усилиях с Тегераном, возобновляя возможность проведения мирных переговоров в течение следующих «36–72 часов».

На вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Трамп ответил: «Это возможно».

Напомним, 21 апреля в Исламабаде должны были пройти мирные переговоры между США и Ираном. Американскую сторону должны представлять вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Однако вскоре Тегеран заявил, что не будет участвовать в переговорах с США из-за позиции Вашингтона и напряжения в регионе. После этого стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже отменил свою запланированную поездку в Пакистан.

Несмотря на срыв переговоров, Трамп заявил, что продолжает перемирие. Заявление президента США Дональда Трампа о продолжении перемирия вызвало резкую реакцию в Иране.

