Глобальное потепление можно удерживать на относительно безопасном уровне, но для этого потребуется международное сотрудничество, миллиарды долларов и большие изменения.

Обратный отсчет до климатической катастрофы продолжается, поскольку новый обширный отчет ООН предупреждает, что Земля несется к опасному порогу глобального потепления в течение следующего десятилетия.

Об этом пишет Benzinga.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупреждает, что глобальные средние температуры могут вырасти на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем до первой половины 2030-х годов, если страны не успеют принять немедленные меры по переходу от ископаемого топлива.

Мрачный прогноз МГЭИК служит "последним предупреждением" относительно климатического кризиса, сигнализируя о том, что рост выбросов парниковых газов толкает мир на грань непоправимого ущерба, который можно предотвратить только быстрыми и решительными действиями.

Согласно исчерпывающему отчету, который в течение восьми лет собирали сотни ученых, последствия изменения климата будут все труднее для контроля после порога в 1,5 градуса. Такие последствия, как волны жары, наводнения, засухи и исчезновения видов, уже ощущаются во всем мире, миллионы людей сталкиваются с голодом, а жизненно важные экосистемы несут "все более необратимые потери".

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, доклад является "острым призывом" принять массовые и немедленные меры по изменению климата.

В последние годы стартапы по чистой энергии получили значительную силу для борьбы с этой тенденцией, несмотря на споры, связанные с этой темой. К примеру, Билл Гейтс основал Breakthrough Energy Ventures для финансирования стартапов по чистой энергетике, которая является одной из ведущих компаний венчурного капитала в мире для стартапов по чистой энергии.

И даже розничная торговля инвестирует миллионы в стартапы с чистой энергии, такие как Qnetic, недавно запустивший на Wefunder, что означает, что каждый может инвестировать в течение ограниченного времени.

В докладе МГЭИК подчеркивается, что у мира есть последний шанс изменить курс, сократив выбросы парниковых газов до 2030 года, а затем полностью прекратить выбросы углекислого газа в атмосферу к началу 2050-х годов.

Если промышленно развитые страны смогут объединиться, чтобы предпринять эти шаги, у мира будет 50% шансов ограничить потепление до 1,5 градусов Цельсия.

Гутерреш отметил необходимость срочных и радикальных мер по ограничению выбросов парниковых газов, чтобы смягчить последствия изменения климата. Он призвал правительства инвестировать в возобновляемые источники энергии и технологии низкого углерода как средство достижения этой цели.

Гутерреш подчеркнул, что время имеет важное значение, и что ждать до 2050 года для достижения нулевых выбросов парниковых газов, как обязалось большинство стран, слишком долго. Он призвал богатые страны стремиться "как ближе к 2040 году" как целевого года для достижения этой вехи.

Серьезность ситуации подчеркивает тот факт, что более 3 миллиардов людей во всем мире уже живут в регионах, которые очень уязвимы к изменению климата. По крайней мере, половина населения планеты испытывает серьезную нехватку воды в течение части года. Это тревожные цифры, требующие немедленных мер по уменьшению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата.

Ранее мы писали, что 20-летнее исследование показало, что более 5 миллионов человек во всем мире умирают ежегодно из-за сильных жар или холодов, а количество смертей, связанных с жарой, растет, сообщает The Guardian.

Исследование показало, что 9,4% смертей в мире ежегодно связаны с влиянием жары или холода, что эквивалентно 74 дополнительным смертельным случаям на 100 000 человек.

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