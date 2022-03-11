Образовалась воронка в 3 метра: в столице Хорватии с неба упал неизвестный объект, был слышен сильный взрыв (фото, видео)

Специалисты при осмотре места инцидента обнаружили, в частности, два парашюта.
В хорватской столице Загребе в ночь на 11 марта с неба упал неизвестный объект. Был слышен звук взрыва.
Об этом сообщают Jutarnji List и 24sata.
Вскоре после 23:00 10 марта возле студенческого общежития имени С. Радича на землю упал неизвестный предмет, что повлекло за собой мощный взрыв.
На месте срочно приехали патрули полиции, которые обнаружили воронку в зеленой зоне по адресу Ярунская 6б. Как пишут СМИ, после падения на дороге образовалась воронка шириной в три метра и глубиной один метр.
Неподалеку также выявлено два парашюта. О пострадавших пока не сообщается.
Повреждены несколько транспортных средств, припаркованных рядом. В полиции Загреба заверили, что причин для беспокойства для граждан нет. Все детали инцидента устанавливаются.
Итак, видимо, в Загребе, Хорватии, с неба что-то упало, части самолета или части ракеты/бомбы. Полного доказательства пока нет.— Елена Янссон (@jelenajansson) 11 марта 2022 года
Издание сообщают, что на нем якобы есть российские вывески.
Это было бы немного досадно, учитывая, что Хорватия в НАТО... pic.twitter.com/fxw2BIToKv
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