Образование только государственным: Эстония отказывается от русского языка в школах и детсадах

14% школ в Эстонии – это русскоязычные учебные заведения.

Эстония к 2035 году откажется от преподавания в школах на русском языке. Все предметы в учебных заведениях будут преподавать только на государственном языке.

Об этом сообщает интернет-портал телерадиокомпании ERR.

В стране разработали "План развития эстонского языка" (2021-2035). Одним из его пунктов – это перейти к 2035 году на образование на эстонском языке. Обучение в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, должно вестись только на государственном языке.

Министр образования и науки Лийна Керсна рассказала, что в русскоязычных школах в Эстонии обучение на эстонском языке будет увеличено сначала до 40%, затем до 60% и к 2035 до 75%. Это связано с тем, что 25% обучение в школах Эстонии – это иностранные языки.

"25% объема обучения в общеобразовательных школах уже составляют иностранные языки. Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском, а остальное — на иностранном языке. Мы хотим, чтобы сегодняшние русскоязычные школы, составляющие 14% всех школ, стали школами из погружением, где шаг за шагом все больше и больше предметов преподавалось бы на эстонском языке", — пояснила министр.

Лийная Керсна добавила, что в российских школах не хватает специалистов, которые могли бы преподавать предметы на эстонском языке, а потому государство увеличило заказы для университетов по подготовке новых педагогов.

Такая инициатива вызвала сопротивление у защитников российских школ в Эстонии. Поэтому они уже обратились к Верховному комиссару ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

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