Образование во время войны: как записать ребенка в школу в Польше

Школьное образование в Польше обязательно для детей от 7 до 18 лет. Иностранцы имеют право учиться на таких же условиях, как и поляки.

Из-за полномасштабного вторжения России учебный год для многих украинских детей начался не дома. Они были вынуждены пойти в школы в тех странах, куда уехали с семьями. Больше всего украинцев приняла Польша, где школьное образование обязательно для всех детей независимо от гражданства.

Какая система образования в соседней стране, которая приютила больше всего беженцев из Украины, как записать ребенка в польскую школу – в совместном с ЮНИСЕФ материале рассказывает ТСН.ua.

Как устроено школьное образование в Польше

Школьное образование в Польше обязательно для всех детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе и иностранцев с любым статусом. В государственных учебных заведениях оно также и бесплатное. В целом, школьное образование в Польше похоже на украинское, но имеет свои особенности и этапы.

Так, обучение в школе в Польше длится 8 лет. На первом этапе начальной школы (1–3 классы) нет четкого разделения на предметы, а большинство уроков проводит один учитель – классный руководитель. С первого класса детям преподают иностранный язык – и обычно это английский.

Второй этап начальной школы в Польше – это обучение в 4–8 классе. Дети изучают следующие предметы: польский язык, история, обществоведение, естествознание, иностранный язык, математика, информатика, технические занятия (уроки труда), музыка, рисование, религия или этика. К тому же в школах часто есть второй иностранный язык. Предметы ведут отдельные преподаватели, а за группой учащихся закрепляется классный руководитель.

В конце восьмого года обучение учащиеся сдают экзамены по следующим предметам: польский язык, математика и современный иностранный язык, во времякоторых ученикам-иностранцам могут оказать помощь в виде дополнительного времени или доступа к двуязычному словарю.

Школьное свидетельство выдается по окончании каждого учебного года, а свидетельство об окончании начальной школы – после восьмого класса.

Дальше в Польше идет среднее образование. Обучение в средней школе – это этап получения среднего образования. После его успешного завершения ребенок может поступить в заведение высшего образования (ЗВО). Кроме того, в Польше есть несколько видов средних школ:

Общеобразовательный лицей (LO): образовательное учреждение, где каждый класс отличается своей специализацией, а обучение длится четыре года.

Лицей пластический (художественная школа): предназначен для детей, заинтересованных общим образованием и одновременно стремящихся получить профессиональные художественные навыки. Учеба длится пять лет.

Техникум (T): учебное заведение, позволяющее в течение пяти лет получить среднее образование одновременно с профессиональными навыками.

Отраслевая школа I уровня (SB I): заведение позволяет получить квалификацию в выбранной профессии, обучение в нем длится три года. После него можно перейти в отраслевую школу II уровня (SB II), где можно дополнить профессиональное образование в течение двух лет.

К концу обучения в средней школе все выпускники средних школ и техникумов должны сдать общегосударственный экзамен на аттестат зрелости (matura). Он необязателен, однако, если ребенок хочет продолжить обучение в ЗВО, он должен сдать этот экзамен. Ученики-иностранцы во время экзамена на аттестат зрелости могут получить такие же льготы, как и в случае экзамена для восьмиклассников. Экзамен проводится одновременно во всех школах Польши в мае.

Как записать ребенка из Украины в польскую школу

Записать ребенка в школу в Польше могут только родители или законный опекун (т.е. лицо, которому судом доверена забота о нем). А учащиеся, которым исполнилось 18 лет, могут самостоятельно поступать в старшую школу.

Самое первое и самое главное, что нужно – это найти конкретную школу, например, в Реестре школ и учебных заведений, и обратиться в нее с запросом о записи ребенка из Украины. Это можно сделать либо физически, посетив заведение, либо написав на электронную почту школы. Ваше обращение может быть оформлено следующим образом: "Я, Оксана Иванченко, и моя дочь Александра Иванченко, которая училась в Украине в 5 классе, в связи с военными действиями в Украине проживаем в Польше. Прошу рассмотреть зачисление моего ребенка в вашу школу".

Далее нужно предоставить учебному заведению следующие документы:

заявление с просьбой зачислить вашего ребенка;

документы, подтверждающие посещение ребенком школы в Украине.

Обратите внимание! Перевод документов делать не нужно!

Подавать собранные документы следует директору школы, поскольку он принимает окончательное решение о зачислении ребенка в учебное заведение.

Если у вас нет документов, подтверждающих образование ребенка, – напишите заявление об общем количестве законченных классов в украинской школе и укажите школу/школы, где он учился.

Важно также отметить, что украинцев принимают в польские школы, даже если документы утеряны.

По законам Польши, если ваш ребенок учился в Украине в 7 классе, то и принять в Польше его должны в 7 класс. В то же время для зачисления знание польского языка необязательно, однако, кроме основной программы, ребенок должен будет бесплатно посещать дополнительные занятия по польскому языку при школе.

Плюсы и минусы обучения в Польше

Как и у каждой медали есть две стороны, так и в обучении в польских школах есть свои преимущества и недостатки. Конечно, преимуществ гораздо больше, и главным является доступность образования для украинцев и всяческая поддержка со стороны польских граждан. Также важно то, что образование в государственных школах Польши является для граждан Украины бесплатным.

К преимуществам можно отнести и то, что украинские дети, не знающие польского языка вообще или знающие его на недостаточном уровне, могут учиться в школах Польши. Для таких учащихся учебное заведение организует дополнительные бесплатные уроки польского языка.

Большим плюсом для украинских детей является и то, что, как и дома, уроки в польских школах также длятся по 45 мин, между которыми есть обязательные перерывы. То есть адаптироваться в уже обычном режиме будет гораздо проще. В Польше также, как и в Украине до войны, кроме обязательных уроков, школа предоставляет детям внеклассную деятельность, например экскурсии, походы в музеи или театры.

А вот что может быть не столько негативным, как непривычным для украинцев, так это система оценивания в польских школах, поскольку она несколько отличается от украинской 12-балльной системы. В Польше используется 6-балльная система, где 6 – это самая высокая оценка, 1 – самая низкая:

6 – отлично

5 – очень хорошо

4 – хорошо

3 – удовлетворительно

2 – допустимо

1 – неудовлетворительно

Фактически, оценки 6 – 2 положительные, 1 – отрицательная.

И, конечно, основным минусом в обучении в Польше является удаленность от дома, от родной школы, любимых друзей и учителей. Поэтому есть уже много случаев, когда родители вместе с детьми принимают решение идти в польскую школу и одновременно онлайн продолжать обучаться по возможности в родной украинской школе. И это, конечно, добавляет дополнительную нагрузку на ребенка.

Если у вас остались вопросы о записи ребенка в школу в Польше, звоните на горячую линию: +48 22 100 13 00 или ищите дополнительную информацию на платформе ЮНИСЕФ - spilnoinpl.org.