Образовательная катастрофа: в ООН ошеломили количеством детей, который не ходят в школу из-за войн

Поврежденная обстрелами школа в Киеве / © Национальная полиция Украины

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По данным ООН, 93 миллиона детей школьного возраста в мире вообще не посещают школу из-за вооруженных конфликтов и других кризисных ситуаций. В общей сложности такие обстоятельства влияют на возможность получать образование для 258 миллионов детей и подростков. Почти 80% детей, которые из-за кризиса остались вне школы, живут только в 20 странах.

Об этом сообщила директор международного фонда Education Cannot Wait Майсса Джалбух во время пресс-брифинга ООН в Женеве 3 ноября.

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Образование под угрозой: ООН призывает увеличить финансирование

О масштабах проблемы рассказала директор международного фонда Education Cannot Wait Майсса Джалбух. По ее словам, дети в зонах конфликтов, вынужденного перемещения и стихийных бедствий теряют не только возможность учиться, но и чувство безопасности и стабильности.

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Образование в таких условиях становится для них способом сохранить связь с привычной жизнью и шансом построить будущее, несмотря на войну и другие потрясения. В то же время каждый утраченный год обучения усложняет дальнейшее наслаждение знаниями.

За последнее десятилетие Education Cannot Wait вместе с партнерами помогла 16 миллионам детей более чем в 40 странах. Однако, подчеркнула Джалбух, эти результаты следует не только сохранить, но и расширить.

Именно поэтому фонд призывает правительства, благотворительные организации и частный сектор обеспечить 600 миллионов долларов предполагаемого многолетнего финансирования. Эти средства должны помочь охватить качественным образованием 10 миллионов детей и подростков в период с 2027 по 2030 год.

В Украине воздушные тревоги отнимают часы обучения

Отдельно на брифинге ООН обратили внимание на положение украинских школьников. Представитель ЮНИСЕФ сообщил, что из-за постоянных воздушных тревог дети теряют значительную часть учебного времени, а ситуация ухудшается на фоне усиления российских атак.

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С начала 2026/2027 учебного года и по 20 октября украинские дети провели во время школьных занятий в воздушных тревогах в среднем 34 часа. Это более 13% от запланированного учебного времени.

В сентябре и октябре 2026 воздушные тревоги объявляли почти в двух третях учебных дней. Для сравнения: за аналогичный период 2025 этот показатель составлял примерно треть. Средняя продолжительность тревог на уроках с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года почти удвоилась.

Особенно тяжелая ситуация в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Там школьники провели в укрытиях более 60 часов учебного времени — примерно четверть от запланированных занятий. Это повлияло на образование более 560 тысяч детей.

В Киеве количество воздушных тревог во время учебного времени в сентябре выросло с 12 в 2025 году до 71 в сентябре 2026-го.

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Представитель ЮНИСЕФ также рассказал о недавно вернувшейся к очной учебе 15-летней Кате из Николаевской области. Однако большую часть школьного дня девушка все равно проводит в укрытии из-за воздушных атак. По ее словам, в таких условиях сложно сосредоточиться и полноценно усваивать материал.

Более 2 тысяч атак на образовательные объекты

По данным ООН, с начала полномасштабной войны в Украине верифицировано более 2 тысяч атак на образовательные объекты. Около 270 из них приходятся только на 2026 год.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что постоянные угрозы влияют не только на возможность детей посещать занятия, но и на их психологическое состояние. Даже пребывание в подземных классах и обустроенных укрытиях не позволяет полностью оградиться от войны.

Представитель организации отметил, что во время общения с украинскими школьниками дети, особенно старшего возраста, рассказывают о тревожности, истощении и трудностях с концентрацией. Некоторым из них сложно оставить переживания из-за того, что происходит над землей, даже если они находятся в относительно безопасном помещении.

Проблема настолько серьезна, что Education Cannot Wait и ее партнеры вынуждены направлять часть средств, предназначенных для обучения, на психологическую помощь детям. Это необходимо, чтобы школьники могли справиться с пережитым и продолжать получать образование даже при чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Как Украина адаптирует школы к войне — последние решения

Из-за длительных воздушных тревог украинское правительство разрешило школам изменять организацию образовательного процесса в зависимости от ситуации. Заведения могут совмещать очное и дистанционное обучение, проводить занятия в обустроенных укрытиях других учреждений и корректировать расписание. В то же время, пребывание детей и педагогов в хранилищах во время воздушной тревоги остается обязательным.

Министерство образования и науки также подготовило рекомендации по работе учреждений в случае длительных обесточений и других чрезвычайных ситуаций. Среди предложенных мероприятий — сокращать уроки до 30 минут, организовывать обучение в две смены, готовить печатные материалы на случай отсутствия интернета и электроэнергии, а также обустраивать укрытия для занятий.

Отдельно правительство изменило правила использования школьных хранилищ. Во время очного обучения они должны быть доступны, прежде всего, для учеников и педагогов, а доступ посторонних к укрытиям ограничили. Совместное пребывание школьников с другими жителями общины возможно только по отдельному решению местных властей.

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