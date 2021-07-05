Обрушение дома в Майами: в новой куче обломков были обнаружены еще три жертвы

Теперь число жертв составляет 27 человек.
Количество погибших в результате обрушения дома в Майами снова возросло. Сегодня спасатели начали поиски жертв обрушившегося дома среди обломков после того, как бригады привели в действие взрывчатку, которая обрушила последнюю часть здания и позволила восстановить поисковые работы.
Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает Associated Press.
Помощник начальника пожарной службы Майами-Дейд Райд Джадалла сообщил членам семей, что в новой куче обломков были обнаружены еще три жертвы, в результате чего число погибших возросло до 27 человек. Более 115 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Как отметила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, снос открыл для спасателей ранее недоступный район, хотя шансы найти там выживших уменьшились.
Рабочие немедленно приступили к расчистке новых завалов после сноса здания ночью воскресенья, чтобы спасатели могли начать пробираться к тем частям подземного гаража, представляющих особый интерес.
Официальные лица сообщили, что поисковые работы возобновились до полуночи. Они были отменены в субботу, чтобы дать возможность специалистам просверлить отверстия для взрывчатки, необходимой для сноса.
12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе из США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.