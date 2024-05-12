Обрушение многоэтажки в Белгороде: в СНБО заявили о провокации России

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины офицер Сил обороны лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал обрушение многоэтажки вБелгороде Российской Федерации.

"Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны не соответствуют действительности", — заявил Андрей Коваленко.

По его словам, этот инцидент вполне похож на провокацию России.

"Или информационную провокацию по раздуванию ситуации для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов. Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрел дома в собственных интересах", — отметил глава ЦПИ СНБО.

Напомним, в Белгороде в воскресенье, 12 мая, обрушился подъезд жилой многоэтажки. В настоящее время в городе была объявлена ракетная опасность, также сообщалось о работе ПВО. В Следственном комитете РФ заявили, что на месте есть погибшие и пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город "был подвергнут массированному обстрелу со стороны ВСУ". Он утверждает, что подъезд обрушился "в результате прямого попадания снаряда".

Читайте также ведущие новости: