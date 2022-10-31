Обрушение моста на западе Индии: полиция обнаружила уже более 140 тел погибших (фото)

Пешеходный мост, обрушившийся под ногами почти полтысячи человек, всего пять дней назад был открыт после масштабного ремонта.

В ходе поисковой операции после обрушения канатного моста на реке Маччху на западе Индии обнаружено тело 141 погибшего человека.

Об этом сообщает India Today.

Спасатели, полиция и военные в течение ночи проводили поисковую операцию, доставая тела упавших в реку.

Столетний мост, вновь открытый пять дней назад после масштабного ремонта и реконструкции, был переполнен людьми, когда он обрушился около 18:30 (по местному времени) в воскресенье, 30 октября.

Удалось спасти 177 человек, 19 из них находятся в больнице.

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“Спасательная операция все еще продолжается. Индийская армия добралась сюда около 3 часов ночи. Мы стараемся найти тела. Команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия также проводят спасательные операции", – сказал майор Индийской армии Гаурав.

Министр внутренних дел Гуджарат Харш Сангхави также осмотрел место инцидента. Он заверил, что по этому факту зарегистрировано дело по разным разделам Уголовного кодекса Индии против должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию моста.

Министр здравоохранения штата Рушикеш Патель заявил, что многие пострадавшие уже получили необходимое лечение и были отправлены домой.

Напомним, в Индии в городе Морби 30 октября обрушился пешеходный мост, на момент инцидента там находились ориентировочно 500 человек.

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