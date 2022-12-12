Обрушились мосты и затопило дома: масштабное наводнение накрыло турецкую Анталию (видео)

В Анталии уже создали специальный кризис-центр для борьбы с последствиями разрушительных ливней.

Мощные ливни повлекли за собой наводнение в курортном городе Анталья на юге Турции. Вода на улицах сносит автомобили, пропало электричество.

Об этом сообщает CNN Turk.

Как уточняется, в городе из-за ливней обрушилась часть мостов, оказались затоплены предприятия и жилые дома. В районе Кумлуджа известно о сотне пострадавших теплиц местных жителей.

Мэр Анталии Кумлуджа Мустафа Колеоглу отменил занятия в городских школах. "Мы не видели такой ситуации примерно 50 лет", – сказал он.

В городе уже был создан специальный кризисный центр для борьбы с последствиями наводнения.

Ранее стало известно, что ливни затопили Джидду, второй по величине город в королевстве Саудовская Аравия, расположенный на побережье Красного моря. Движение транспорта на улицах невозможно, бурные потоки сносят автомобили. Туристы пытаются покинуть город, но часть рейсов в международном аэропорту также отменена.

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