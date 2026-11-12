Обрушился трехэтажный дом: есть погибшие и почти два десятка пострадавших

На месте трагедии / © Getty Images

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В Бруклине, районе Нью-Йорка, на краю строительной площадки обрушился трехэтажный дом. По меньшей мере, два человека погибли, 17 пострадавших доставили в больницы. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Об этом пишет АР.

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Представители пожарной службы сообщили, что поисково-спасательные работы на месте продлятся еще несколько дней. Точное количество пропавших без вести установить пока не удалось.

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Здание было многофункциональным: над коммерческими помещениями располагались квартиры. Она стояла у участка, где для другого строительного проекта снесли одноэтажное здание. На площадке продолжались земляные работы. После обрушения кирпич и древесина засыпали строительную яму.

Соседнее здание, которое имело общую стену с обрушившейся стеной, устояло, однако ее стену разрушило во время инцидента.

Напомним, в Стамбуле обрушился семиэтажный жилой дом. Погибли два человека.

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