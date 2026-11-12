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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Обрушился трехэтажный дом: есть погибшие и почти два десятка пострадавших

В Бруклине полностью обрушился трехэтажный жилой дом, построенный в 1930 году. В результате трагедии погибли, по меньшей мере, два человека, а еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте трагедии

На месте трагедии / © Getty Images

В Бруклине, районе Нью-Йорка, на краю строительной площадки обрушился трехэтажный дом. По меньшей мере, два человека погибли, 17 пострадавших доставили в больницы. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Об этом пишет АР.

Представители пожарной службы сообщили, что поисково-спасательные работы на месте продлятся еще несколько дней. Точное количество пропавших без вести установить пока не удалось.

Здание было многофункциональным: над коммерческими помещениями располагались квартиры. Она стояла у участка, где для другого строительного проекта снесли одноэтажное здание. На площадке продолжались земляные работы. После обрушения кирпич и древесина засыпали строительную яму.

Соседнее здание, которое имело общую стену с обрушившейся стеной, устояло, однако ее стену разрушило во время инцидента.

Напомним, в Стамбуле обрушился семиэтажный жилой дом. Погибли два человека.

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